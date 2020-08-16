Епідемія у Києві: майже півтори сотні нових випадків Covid-19, є померлі

Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу, 15 серпня, ще на 146 людей, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: Враховуючи два летальних випадки, зафіксовані у суботу, всього коронавірус вже забрав життя 153 киян. За останній тиждень у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Київ готує медзаклади другої хвилі для лікування хворих на COVID-19.

На сьогодні в столиці 10 538 підтверджених випадків COVID-19.

Захворіли:

85 жінок віком від 19 до 88 років,

50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв,

4 дівчинки від 1 до 11 років та 7 хлопчиків від 8 до 13 років.

Пряма мова Кличка: "До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 7 людей. Усього коронавірус подолали 3380 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі - 26. У Деснянському - 24. Та в Голосіївському районі - 20 випадків".

Нагадаємо: За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксували 1 637 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 24 людей.