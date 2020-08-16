Эпидемия в Киеве: почти полторы сотни новых случаев Covid-19, две смерти

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки, 15 августа, еще на 146 человек, двое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: Учитывая два летальных случая, зафиксированные в субботу, всего коронавирус уже унес жизни 153 киевлян. За последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19.

На сегодня в столице 10 538 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели:

85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет,

50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет,

4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

Прямая речь Кличко: "В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26. В Деснянском - 24. И в Голосеевском районе - 20 случаев".

Напомним: За минувшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировали 1637 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек.