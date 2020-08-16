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У Мінську бюджетників зганяють на мітинг на підтримку Лукашенка - ЗМІ

Неділя, 16 серпня 2020, 10:05

За даними опозиційних білоруських журналістів, у неділю, 16 серпня, біля будівлі уряду в Мінську має пройти мітинг на підтримку Олександра Лукашенка. На захід погрожуючи звільненнями зганяють робітників, чиновників і силовиків.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Видання дізналося про підготовку мітингу від своїх читачів, яких примушують поїхати в столицю з різних регіонів.

Деяким людям вдається відмовитися з тих чи інших причин, а деяким - ні, тому що їм погрожують звільненням, втратою місця в гуртожитку тощо. Люди також побоюються провокацій, причому деякі з запрошених на мітинг вважають, що провокації можливі з боку влади.

Дослівно: "Повідомлення про примус поїхати на мітинг за Олександра Лукашенка прийшли від працівників "Белшини", "Інтеграл", Могильовського м'ясокомбінату, Бобруйської "Слов'янки", "Бобруйськагромаш", Білоруського цементного заводу, Пружанського "Комунальника" , "Крічевцементношифера", Дзержинської птахофабрики , Слонімського водоканалу, ВАТ "Поликовічі" (сільгосппідприємство під Могилевом), "Могільовенерго", Бобруйського заводу біотехнологій, "Вітебскоблгазу", Добрушського фарфорового заводу, Белзалізниці.

Зганяють на мітинг також держслужбовців, військових, яких просять прийти в цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам держЗМІ і багатьом іншим.

Деяким з тих, кого просили приїхати на мітинг до столиці, пообіцяли грошову винагороду. Кілька працівників "Белшини" повідомили, що їм нібито мають намір виплатити за таку поїздку по 100 рублів і поставити відпрацьовану зміну на підприємстві".

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Теми: БілорусьЛукашенкомітинги


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