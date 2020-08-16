В Минске бюджетников сгоняют на митинг в поддержку Лукашенко – СМИ

По данным оппозиционных белорусских журналистов, в воскресенье, 16 августа, у здания правительства в Минске должен пройти митинг в поддержку Александра Лукашенко. На мероприятие грозя увольнениями сгоняют рабочих, чиновников и силовиков.

Источник: TUT.BY

Детали: Издание узнало о готовящемся митинге от своих читателей, которых принуждают ехать в столицу из разных регионов.

Некоторым людям удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что им грозят увольнением, потерей места в общежитии, и т.д. Люди также опасаются провокаций, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что провокации возможны со стороны властей.

Дословно: "Сообщения о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом), "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза", Добрушского фарфорового завода, БелЖД.

Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.

Некоторым из тех, кого вопросили приехать на митинг в столицу, пообещали денежное вознаграждение. Несколько работников "Белшина" сообщили, что им якобы намерены выплатить за такую поездку по 100 рублей и поставить отработанную смену на предприятии".

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