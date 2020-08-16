Українські лікарні готові прийняти більше 30 тисяч хворих Covid-19 – Степанов

Медична система України тепер готова до протидії коронавірусу: у лікарнях для інфікованих виділено близько 34 тисяч ліжок.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на недільному брифінгу

Деталі: Окрім 34 тисяч ліжок, для можливих заражених наявні 3007 апаратів штучної вентиляції легенів.

Степанов поінформував, що тепер у медзакладах є близько 9,5 тисяч ліжок з підведеним киснем для пацієнтів з Covid-19, водночас головам обласних державних адміністрацій доручили збільшити їх кількість.

Керівник МОЗ також зазначив, що постійно зростає кількість тестувань, необхідних для діагностики COVID-19, удосконалюються протоколи лікування, закуповується дедалі більше засобів індивідуального захисту для медиків.

Пряма мова: "Я хочу констатувати, що медична система на сьогодні набагато краще готова (), ніж було на початку пандемії".

Нагадаємо: За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксували 1 637 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 24 людей.