Украинские больницы готовы принять более 30 тысяч больных Covid-19 – Степанов
Медицинская система Украины теперь готова к противодействию коронавирусу: в больницах для инфицированных выделено около 34 тысяч коек.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на воскресном брифинге
Детали: Кроме 34 тысяч коек, для возможных зараженных имеются 3007 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Степанов сообщил, что теперь в медучреждениях есть около 9,5 тысяч коек с подведенным кислородом для пациентов с Covid-19, одновременно председателям областных государственных администраций поручили увеличить их количество.
Глава Минздрава также отметил, что постоянно растет количество тестирований, необходимых для диагностики COVID-19, совершенствуются протоколы лечения, закупается все больше средств индивидуальной защиты медиков.
Прямая речь: "Я хочу констатировать, что медицинская система сегодня гораздо лучше подготовлена (к наплыву больных - УП), чем было в начале пандемии".
Напомним: За минувшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировали 1637 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек.