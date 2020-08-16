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Украинские больницы готовы принять более 30 тысяч больных Covid-19 – Степанов

Воскресенье, 16 августа 2020, 12:28

Медицинская система Украины теперь готова к противодействию коронавирусу: в больницах для инфицированных выделено около 34 тысяч коек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на воскресном брифинге

Детали: Кроме 34 тысяч коек, для возможных зараженных имеются 3007 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Степанов сообщил, что теперь в медучреждениях есть около 9,5 тысяч коек с подведенным кислородом для пациентов с Covid-19, одновременно председателям областных государственных администраций поручили увеличить их количество.

Глава Минздрава также отметил, что постоянно растет количество тестирований, необходимых для диагностики COVID-19, совершенствуются протоколы лечения, закупается все больше средств индивидуальной защиты медиков.

Прямая речь: "Я хочу констатировать, что медицинская система сегодня гораздо лучше подготовлена (к наплыву больных - УП), чем было в начале пандемии".

Напомним: За минувшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировали 1637 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек.

Светлана Кизилова, УП
Темы: коронавирусмедицинаМинздравэпидемия


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