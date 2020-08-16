Лукашенко виступив на мітингу на свій захист, вже обіцяє реформи "завтра"
Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, виступив на мітингу в Мінську на площі Незалежності, де зібралися його прихильники.
Джерело: трансляція Радыё Свабода на Youtube
Пряма мова: "Ви просили мене, зовсім молоду, недосвідчену людину, відвести народ від прірви. Ми це зробили!
Я не прихильник вулиць і площ. Я не прихильник мітингів... Але на жаль, це не моя провина, що мені довелося покликати вас на допомогу".
Деталі: Лукашенко також заявив, що у нього вийшло побудувати "суверенну незалежну державу". Виконуючий обов'язки президента Білорусі звернувся до своїх противників, які проводять масові акції по всій країні: "Ви хочете реформ? Скажіть Яких! Завтра почнемо!".
Нагадаємо: За даними опозиційних білоруських журналістів, в Мінську на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка погрожуючи звільненнями зганяють робітників, чиновників і силовиків.