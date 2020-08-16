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Лукашенко виступив на мітингу на свій захист, вже обіцяє реформи "завтра"

Неділя, 16 серпня 2020, 14:33
Лукашенко виступив на мітингу на свій захист, вже обіцяє реформи завтра
Фото: БЕЛТА

Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, виступив на мітингу в Мінську на площі Незалежності, де зібралися його прихильники.

Джерело: трансляція Радыё Свабода на Youtube

Пряма мова: "Ви просили мене, зовсім молоду, недосвідчену людину, відвести народ від прірви. Ми це зробили!

Я не прихильник вулиць і площ. Я не прихильник мітингів... Але на жаль, це не моя провина, що мені довелося покликати вас на допомогу".

Деталі: Лукашенко також заявив, що у нього вийшло побудувати "суверенну незалежну державу". Виконуючий обов'язки президента Білорусі звернувся до своїх противників, які проводять масові акції по всій країні: "Ви хочете реформ? Скажіть Яких! Завтра почнемо!".

Нагадаємо: За даними опозиційних білоруських журналістів, в Мінську на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка погрожуючи звільненнями зганяють робітників, чиновників і силовиків.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоБілорусьмітинги
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