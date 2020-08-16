Лукашенко выступил на митинге в свою защиту, уже обещает реформы "завтра"

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, выступил на митинге в Минске на площади Независимости, где собрались его сторонники.

Источник: трансляция Радыё Свабода на Youtube

Прямая речь: "Вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали!

Я не сторонник улиц и площадей. Я не сторонник митингов… Но увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь"

Детали: Лукашенко также заявил, что у него получилось построить "суверенное независимое государство". Исполняющий обязанности президента Беларуси также обратился к своим противникам, которые проводят массовые акции по всей стране: "Вы хотите реформ? Скажите Каких! Завтра начнем!".

Напомним: По данным оппозиционных белорусских журналистов, в Минске на митинг в поддержку Александра Лукашенко грозя увольнениями сгоняют рабочих, чиновников и силовиков.