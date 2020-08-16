Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко выступил на митинге в свою защиту, уже обещает реформы "завтра"

Воскресенье, 16 августа 2020, 14:33
Лукашенко выступил на митинге в свою защиту, уже обещает реформы завтра
Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, выступил на митинге в Минске на площади Независимости, где собрались его сторонники.

Источник: трансляция Радыё Свабода на Youtube

Прямая речь: "Вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали!

Я не сторонник улиц и площадей. Я не сторонник митингов… Но увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь"

Детали: Лукашенко также заявил, что у него получилось построить "суверенное независимое государство".  Исполняющий обязанности президента Беларуси также обратился к своим противникам, которые проводят массовые акции по всей стране: "Вы хотите реформ? Скажите Каких! Завтра начнем!".

Напомним: По данным оппозиционных белорусских журналистов, в Минске на митинг в поддержку Александра Лукашенко грозя увольнениями сгоняют рабочих, чиновников и силовиков.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Лукашенко
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: