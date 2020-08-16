Протести у Білорусі: "Слуги народу" нагадали Лукашенку про долю Януковича

Парламентарій Богдан Яременко оприлюднив заяву групи народних депутатів з фракції "Слуга народу", в якій вони називають вибори президента в Білорусі сфальшованими, і застерігають Олександра Лукашенка від жорстокого придушення протестів і звернення за допомогою до Росії, як свого часу діяв український президент-утікач Віктор Янукович.

Джерело: пост Яременка у Facebook

Пряма мова: Ми, народні депутати України, члени парламентської фракції політичної партії "Слуга Народу", заявляємо про свою повну підтримку прагнення народу Білорусі жити у вільній демократичній правовій державі, мати для цього чесні та прозорі вибори, а також захищати свої права та свободи засобами мирного ненасильницького протесту!

Рішуче засуджуємо прояви насильства, з боку режиму де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка: катування й приниження у в'язницях, надмірну жорстокість під час затримання й розгону протестувальників, повне ігнорування цінностей гуманізму під час затримання жінок, неповнолітніх, випадкових перехожих.

Хочемо застерегти представників білоруської влади - війна з власним народом ніколи не буває переможною. Правити й вести свою країну до процвітання не можна, якщо цей шлях змочений кров'ю незгодних. Також заявляємо, що у боротьбі за свої права білоруси можуть розраховувати на нашу повну симпатію, розуміння та підтримку.

Особливо звертаємо увагу де-факто президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка на долю колишнього президента України Віктора Януковича, чиє звернення по допомогу у війні проти власного народу до Російської Федерації призвело до зовнішньої збройної агресії".

Деталі: У контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС нардепи закликали українську владу якнайшвидше визначити чітку принципову позицію щодо подій навколо президентських виборів в Республіці Білорусь.

У заяві пропонується погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави.

Крім того, нардепи вимагають призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з Республікою Білорусь а також заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для Лукашенка, членів Уряду (за деякими винятками), членів Центрвиборчкому Білорусі, інших посадових осіб, причетних до кампанії фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі та кампанії масового порушення прав людини.

Вказану заяву наразі підписали парламентарі: Ліза Богуцька, Тетяна Циба, Богдан Яременко, Ганна Бондар, Ігор Василів, Дмитро Гурін, Євген Петруняк, Вікторія Подгорна, Іван Юнаков, Віталій Безгін, Лада Булах, Ліза Ясько.

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