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Протесты в Беларуси: "Слуги народа" напомнили Лукашенко о судьбе Януковича

Воскресенье, 16 августа 2020, 15:30
Протесты в Беларуси: Слуги народа напомнили Лукашенко о судьбе Януковича

Парламентарий Богдан Яременко обнародовал заявление группы народных депутатов из фракции "Слуга народа", в которой они называют выборы президента в Беларуси сфальсифицированными, и предостерегают Александра Лукашенко от жестокого подавления протестов и обращения за помощью к России, как в свое время действовал украинский президент-беглец Виктор Янукович.

Источник: пост Яременко в Facebook

Прямая речь: Мы, народные депутаты Украины, члены парламентской фракции политической партии "Слуга народа", заявляем о своей полной поддержке стремления народа Беларуси жить в свободном демократическом правовом государстве, иметь для этого честные и прозрачные выборы, а также защищать свои права и свободы средствами мирного ненасильственного протеста!

Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерная жестокость при задержании и разгоне протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих.

Хотим предостеречь представителей белорусских властей - война с собственным народом никогда не бывает победной. Править и вести свою страну к процветанию нельзя, если этот путь смоченный кровью несогласных. Также заявляем, что в борьбе за свои права белорусы могут рассчитывать на нашу полную симпатию, понимание и поддержку.

Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии".

Детали: В контексте положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС нардепы призвали украинскую власть как можно быстрее определить четкую принципиальную позицию относительно событий вокруг президентских выборов в Республике Беларусь.

В заявлении предлагается согласовать с международными партнерами переноса деятельности Трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну.

Кроме того, нардепы требуют приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Республикой Беларусь, а также запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины для Лукашенко, членов правительства (за некоторыми исключениями), членов Центризбиркома Беларуси, других должностных лиц, причастных к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и кампании массового нарушения прав человека.

Указанное заявление на данный момент подписали парламентарии: Лиза Богуцкая, Татьяна Цыба, Богдан Яременко, Анна Бондарь, Игорь Васильев, Дмитрий Гурин, Евгений Петруняк, Виктория Подгорная, Иван Юнаков, Виталий Безгин, Лада Булах, Лиза Ясько.

Напомним:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на протесты против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановськой, которая, по их мнению, победила с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаЛукашенкоБеларусьУкраина
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