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НАТО відкидає звинувачення Лукашенка

Неділя, 16 серпня 2020, 16:57
НАТО відкидає звинувачення Лукашенка

НАТО спростувало твердження Олександра Лукашенка, що виконує обов'язки президента Білорусі, про нарощування військової потужності недалеко від західного кордону країни.

Джерело: заява прес-секретаря НАТО, повідомляє Reuters

Пряма мова: "У регіоні немає нарощування сил НАТО.

Багатонаціональна присутність НАТО у східній частині Північноатлантичного союзу не становить загрози для жодної країни. Вона носить суто оборонний, співрозмірний характер і призначено для запобігання конфліктам і збереження миру".

Що передувало: У неділю на мітингу на свою підтримку Лукашенко заявив про нарощування військової потужності НАТО на західних кордонах Білорусі:

"Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни".

Теми: НАТОБілорусьЛукашенко
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