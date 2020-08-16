Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАТО відкидає звинувачення Лукашенка

Неділя, 16 серпня 2020, 16:57

НАТО спростувало твердження Олександра Лукашенка, що виконує обов'язки президента Білорусі, про нарощування військової потужності недалеко від західного кордону країни.

Джерело: заява прес-секретаря НАТО, повідомляє Reuters

Пряма мова: "У регіоні немає нарощування сил НАТО.

Багатонаціональна присутність НАТО у східній частині Північноатлантичного союзу не становить загрози для жодної країни. Вона носить суто оборонний, співрозмірний характер і призначено для запобігання конфліктам і збереження миру".

Що передувало: У неділю на мітингу на свою підтримку Лукашенко заявив про нарощування військової потужності НАТО на західних кордонах Білорусі:

"Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни".

Теми: НАТОБілорусьЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського відповіли Лукашенку: неправда і нагнітання

Відео, фото"Йди!" У Мінську десятки тисяч людей вийшли на акцію проти Лукашенка

доповненоЛукашенко каже, що у разі повторних виборів Білорусь загине й стане на коліна, як Україна

Лукашенко знову поговорив із Путіним: Росія обіцяє допомогу

відеоЛукашенко виступив на мітингу на свій захист, вже обіцяє реформи "завтра"

Видані Росії "вагнерівці" розповіли нову версію подорожі до Білорусі

Усі новини...
НАТО
Вступ України до ЄС підтримують майже 58% українців, до НАТО - 48%
Стримування Росії: Пентагон пояснив передислокацію військ США в Європі
Прем’єр Грузії: сьогодні ми повністю готові до членства у НАТО
Останні новини
18:07
Снайпер "ЛНР" здався українським військовим – штаб ООС
17:57
На вулиці білоруських міст вийшли сотні тисяч людей
17:45
У Зеленського відповіли Лукашенку: неправда і нагнітання
17:26
Білорусь починає військові навчання на кордоні з Литвою
17:10
Google Travel повідомлятиме про зміни в роботі транспорту і готелів через коронавірус
16:57
НАТО відкидає звинувачення Лукашенка
16:30
Мер Кременчука – на самоізоляції
16:28
Українська делегація у ПАРЄ ініціювала декларацію щодо подій у Білорусі
16:22
Відео, фото"Йди!" У Мінську десятки тисяч людей вийшли на акцію проти Лукашенка
16:20
Лукашенко дорікнув протестувальникам відсутністю масок і дистанції
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!