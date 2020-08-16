НАТО відкидає звинувачення Лукашенка
НАТО спростувало твердження Олександра Лукашенка, що виконує обов'язки президента Білорусі, про нарощування військової потужності недалеко від західного кордону країни.
Джерело: заява прес-секретаря НАТО, повідомляє Reuters
Пряма мова: "У регіоні немає нарощування сил НАТО.
Багатонаціональна присутність НАТО у східній частині Північноатлантичного союзу не становить загрози для жодної країни. Вона носить суто оборонний, співрозмірний характер і призначено для запобігання конфліктам і збереження миру".
Що передувало: У неділю на мітингу на свою підтримку Лукашенко заявив про нарощування військової потужності НАТО на західних кордонах Білорусі:
"Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни".