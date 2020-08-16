НАТО отвергает обвинения Лукашенко

НАТО опровергло утверждения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, о наращивании военной мощи недалеко от западной границы страны.

Источник: заявление пресс-секретаря НАТО, сообщает Reuters

Прямая речь: "В регионе нет наращивания сил НАТО.

Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит строго оборонительный, соразмерный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира".

Что предшествовало: В воскресенье на митинге в свою поддержку Лукашенко заявил о наращивании военной мощи НАТО на западных границах Беларуси:

"Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны".