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Лукашенко каже, що у разі повторних виборів Білорусь загине й стане на коліна, як Україна

Неділя, 16 серпня 2020, 15:56
Лукашенко каже, що у разі повторних виборів Білорусь загине й стане на коліна, як Україна

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що у разі повторних виборів Білорусь загине "як держава, як народ, як нація".

Джерело: Лукашенко на мітингу в Мінську на свою підтримку, повідомляє державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться! Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Іде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни.

Литва, Латвія, Польща, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво наказують провести нові вибори".

"Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми зірвемося в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація".

"Я стою, як перед Богом, – вибори відбулися. Не може бути більше 80% фальсифікації, не може бути! Нам пропонують нові вибори. Я щойно сказав: зануримося в це болото – не виліземо ніколи. Нас хочуть цим знищити, нас хочуть послабити. Хто буде проводити ці вибори? Хто піде на ці вибори? Бандити і урки!".

"Підемо на вибори, а працювати хто буде? Підемо на вибори – загинемо, і цього хочуть там, за кордоном".

Він зазначив, що зараз критикують за те, що правоохоронці виявили чи то жорсткість, чи то жорстокість на вулицях: "Так хто, ви її породили, цю жорстокість? Я її породив, влада? Вона нам не потрібна була! Треба було зупинити їх! Якби не зупинили, вас би тут не було. Ви горбатилися б перед ними, а вони б ділили і рвали країну. Підемо на вибори – перевернемо країну!".

"І пам'ятайте: загубите першого президента – це буде початок вашого кінця. Ви завжди будете, як в Україні, інших країнах, стояти на колінах і молитися невідомо на кого".

Деталі: Лукашенко також заявив, що не дозволить "віддати" комусь країну навіть після своєї смерті: "Ми побудували з вами, попри всі складнощі, при всіх недоліках, красуню країну. Кому ви її вирішили віддати? Якщо хтось хоче віддати країну, навіть коли я буду мертвим, я цього не дозволю".

За словами Лукашенка, Білорусь не повинна стати санітарною зоною між Сходом і Заходом. Він заявив, що є ідея збудувати "ланцюг" від Вільнюса до Києва з участю понад 300 тисяч осіб.

"Цей "ланцюг"- санітарний кордон, який ми зруйнували в середині 90-х. І за що так ненавидять нас на Заході. Ми не повинні стати санітарною зоною між Сходом і Заходом. Ми не повинні стати відхожих місцем для Європи".

Лукашенко заявив, що в 90-і роки зумів впоратися з важкою ситуацією в країні.

Пряма мова: "Так, ми проводили жорсткий курс, так, комусь моя політика, можливо, не подобалася, влада не така. Але ми з вами цю владу затвердили в середині 90-х, приймаючи нову Конституцію. Ви тоді просили навести порядок. Я вам його навів! Ви просили без корупції і олігархів. Де вони, ці олігархи? Ви просили очистити вулиці Мінська і дороги від бандитів. Я вам зробив це!".

Лукашенко заявив, що в ті роки часом було нічим годувати дітей, і люди просили зарплату хоча б $20. "Ми дали більше. І тільки сліпий цього не бачить. Так, ми не багаті. Але не $20 (зарплати в країні - ред.). Як можемо, так живемо, але на своїй землі".

Що передувало: За даними опозиційних білоруських журналістів, в Мінську на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка погрожуючи звільненнями зганяли робітників, чиновників і силовиків.

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоБілорусь
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