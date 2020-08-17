Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Рівненщині звітують про антирекорд добової захворюваності на COVID-19

Понеділок, 17 серпня 2020, 00:20
На Рівненщині звітують про антирекорд добової захворюваності на COVID-19

16 серпня у Рівненській області коронавірус підтвердили у 142 осіб. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Пряма мова: " Станом на вечір неділі, 16 серпня, на Рівненщині зареєстровано 142 нових випадки захворювань на COVID-19".

Деталі: Найбільше випадків виявили у Костопільському (24), Радивилівському (21), Дубенському та Рівненському районах (по 18). Вік нових хворих від 1 до 82 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 7716 випадків захворювань на коронавірусну хворобу", – написав Коваль. 

Цього ж дня помер 60-річний мешканець обласного центру. Наразі на Рівненщині від ускладнень коронавірусу померли 109 осіб. Окрім того, 16 серпня від захворювання одужали 19 осіб, загалом – 5620. 

В роботі лабораторій області залишається 212 проб.

"Сьогодні маємо новий антирекорд", – підсумував голова ОДА. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
Усі новини...
Реклама: