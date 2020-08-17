На Рівненщині звітують про антирекорд добової захворюваності на COVID-19

16 серпня у Рівненській області коронавірус підтвердили у 142 осіб.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Пряма мова: " Станом на вечір неділі, 16 серпня, на Рівненщині зареєстровано 142 нових випадки захворювань на COVID-19".

Деталі: Найбільше випадків виявили у Костопільському (24), Радивилівському (21), Дубенському та Рівненському районах (по 18). Вік нових хворих від 1 до 82 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 7716 випадків захворювань на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.

Цього ж дня помер 60-річний мешканець обласного центру. Наразі на Рівненщині від ускладнень коронавірусу померли 109 осіб. Окрім того, 16 серпня від захворювання одужали 19 осіб, загалом – 5620.

В роботі лабораторій області залишається 212 проб.

"Сьогодні маємо новий антирекорд", – підсумував голова ОДА.

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