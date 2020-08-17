На Рівненщині звітують про антирекорд добової захворюваності на COVID-19
16 серпня у Рівненській області коронавірус підтвердили у 142 осіб.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Пряма мова: " Станом на вечір неділі, 16 серпня, на Рівненщині зареєстровано 142 нових випадки захворювань на COVID-19".
Деталі: Найбільше випадків виявили у Костопільському (24), Радивилівському (21), Дубенському та Рівненському районах (по 18). Вік нових хворих від 1 до 82 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 7716 випадків захворювань на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.
Цього ж дня помер 60-річний мешканець обласного центру. Наразі на Рівненщині від ускладнень коронавірусу померли 109 осіб. Окрім того, 16 серпня від захворювання одужали 19 осіб, загалом – 5620.
В роботі лабораторій області залишається 212 проб.
"Сьогодні маємо новий антирекорд", – підсумував голова ОДА.
Нагадаємо:
- За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксували 1 637 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 24 людей.