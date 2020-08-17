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На Ровенщине отчитываются о антирекорде суточной заболеваемости COVID-19

Понедельник, 17 августа 2020, 00:20

16 августа в Ровенской области коронавирус подтвердили в 142 человек.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Прямая речь: "По состоянию на вечер воскресенья, 16 августа, в Ровенской зарегистрировано 142 новых случая заболевания COVID-19".

Детали: Больше всего случаев обнаружили в Костопольском (24), Радивиловском (21), Дубенском и Ровенском районах (по 18). Возраст новых больных от 1 до 82 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 7716 случаев заболеваний коронавирусной болезнью", –написал Коваль.

В этот же день умер 60-летний житель областного центра. Сейчас на Ровенщине от осложнений коронавируса погибли 109 человек. Кроме того, 16 августа от заболевания выздоровели 19 человек, в целом – 5620.

В работе лабораторий области остается 212 проб.

"Сегодня имеем новый антирекорд", – подытожил председатель ОГА.

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область


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