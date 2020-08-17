На Ровенщине отчитываются о антирекорде суточной заболеваемости COVID-19
16 августа в Ровенской области коронавирус подтвердили в 142 человек.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Прямая речь: "По состоянию на вечер воскресенья, 16 августа, в Ровенской зарегистрировано 142 новых случая заболевания COVID-19".
Детали: Больше всего случаев обнаружили в Костопольском (24), Радивиловском (21), Дубенском и Ровенском районах (по 18). Возраст новых больных от 1 до 82 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 7716 случаев заболеваний коронавирусной болезнью", –написал Коваль.
В этот же день умер 60-летний житель областного центра. Сейчас на Ровенщине от осложнений коронавируса погибли 109 человек. Кроме того, 16 августа от заболевания выздоровели 19 человек, в целом – 5620.
В работе лабораторий области остается 212 проб.
"Сегодня имеем новый антирекорд", – подытожил председатель ОГА.
Напомним:
- За прошедшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировали 1637 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек.