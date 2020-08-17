На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу
Понеділок, 17 серпня 2020, 01:47
16 серпня у Чернівецькій області коронавірусну хворобу виявили у 165 буковинців.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Таку кількість позитивних результатів тестування на COVID-19 діагностували під час дослідження 510 зразків.
Станом на вечір неділі в області загалом зареєстрували 7782 випадки захворювання. Одужали від недуги вже 5544 осіб.
Днем раніше, 15 серпня, в області виявили 183 хворих на коронавірус, 14 серпня – 170, 13 серпня – 154.
Нагадаємо:
- За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксували 1 637 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 24 людей.
Українська правда