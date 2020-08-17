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На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу

Понеділок, 17 серпня 2020, 01:47

16 серпня у Чернівецькій області коронавірусну хворобу виявили у 165 буковинців. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Таку кількість позитивних результатів тестування на COVID-19 діагностували під час дослідження 510 зразків. 

Станом на вечір неділі в області загалом зареєстрували 7782 випадки захворювання. Одужали від недуги вже 5544 осіб. 

Днем раніше, 15 серпня, в області виявили 183 хворих на коронавірус, 14 серпня – 170, 13 серпня – 154. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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