На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу

16 серпня у Чернівецькій області коронавірусну хворобу виявили у 165 буковинців.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Таку кількість позитивних результатів тестування на COVID-19 діагностували під час дослідження 510 зразків.

Станом на вечір неділі в області загалом зареєстрували 7782 випадки захворювання. Одужали від недуги вже 5544 осіб.

Днем раніше, 15 серпня, в області виявили 183 хворих на коронавірус, 14 серпня – 170, 13 серпня – 154.

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