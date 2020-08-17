На Буковине не снижаются темпы распространения коронавируса
Понедельник, 17 августа 2020, 01:47
16 августа в Черновицкой области коронавирусную болезнь обнаружили в 165 буковинцев.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Такое количество положительных результатов тестирования на COVID-19 диагностировали во время исследования 510 образцов.
По состоянию на вечер воскресенья в области в целом зарегистрировали 7782 случаев заболевания. Выздоровели от болезни уже 5544 человек.
Днем ранее, 15 августа, в области обнаружили 183 больных коронавирусом, 14 августа – 170, 13 августа – 154.
Напомним:
- За прошедшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировали 1637 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек.
Украинская правда