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На Буковине не снижаются темпы распространения коронавируса

Понедельник, 17 августа 2020, 01:47

16 августа в Черновицкой области коронавирусную болезнь обнаружили в 165 буковинцев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Такое количество положительных результатов тестирования на COVID-19 диагностировали во время исследования 510 образцов.

По состоянию на вечер воскресенья в области в целом зарегистрировали 7782 случаев заболевания. Выздоровели от болезни уже 5544 человек.

Днем ранее, 15 августа, в области обнаружили 183 больных коронавирусом, 14 августа – 170, 13 августа – 154.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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