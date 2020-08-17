Пандемія: одужало вже 14,5 млн хворих

За час пандемії коронавірусу вилікувалось 14,5 млн хворих. Активними залишаються 6,4 млн випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Загалом зареєстрували 772 тисячі летальних випадків.

За останню добу у світі виявили 212 тисяч нових випадків зараження та зафіксували 4525 смертей.

Найбільше нових хворих знайшли в Індії – 58 тисяч. Також 36 тисяч випадків захворювання підтвердили у США та 22 тисячі – у Бразилії.

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