Пандемія: одужало вже 14,5 млн хворих
Понеділок, 17 серпня 2020, 03:47
За час пандемії коронавірусу вилікувалось 14,5 млн хворих. Активними залишаються 6,4 млн випадків захворювання.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Загалом зареєстрували 772 тисячі летальних випадків.
За останню добу у світі виявили 212 тисяч нових випадків зараження та зафіксували 4525 смертей.
Найбільше нових хворих знайшли в Індії – 58 тисяч. Також 36 тисяч випадків захворювання підтвердили у США та 22 тисячі – у Бразилії.
Нагадаємо:
- Ще 6 днів тому повідомлялось, що від коронавірусу вилікувалось 13 млн хворих.
Українська правда