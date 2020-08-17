Пандемия: выздоровели уже 14,5 млн больных
Понедельник, 17 августа 2020, 03:47
За время пандемии коронавируса вылечилось 14,5 млн больных. Активными остаются 6,4 млн случаев заболевания.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В общем зарегистрировали 772 тысячи летальных случаев.
За последние сутки в мире обнаружили 212 тысяч новых случаев заражения и зафиксировали 4525 смертей.
Больше всего новых больных нашли в Индии – 58 тысяч. Также 36 тысяч случаев заболевания подтвердили в США и 22 тысячи – в Бразилии.
Напомним:
- Еще 6 дней назад сообщалось, что от коронавируса вылечилось 13 млн больных.
Украинская правда