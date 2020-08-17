Пандемия: выздоровели уже 14,5 млн больных

За время пандемии коронавируса вылечилось 14,5 млн больных. Активными остаются 6,4 млн случаев заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В общем зарегистрировали 772 тысячи летальных случаев.

За последние сутки в мире обнаружили 212 тысяч новых случаев заражения и зафиксировали 4525 смертей.

Больше всего новых больных нашли в Индии – 58 тысяч. Также 36 тысяч случаев заболевания подтвердили в США и 22 тысячи – в Бразилии.

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Напомним: