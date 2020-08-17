Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемия: выздоровели уже 14,5 млн больных

Понедельник, 17 августа 2020, 03:47

За время пандемии коронавируса вылечилось 14,5 млн больных. Активными остаются 6,4 млн случаев заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В общем зарегистрировали 772 тысячи летальных случаев.

За последние сутки в мире обнаружили 212 тысяч новых случаев заражения и зафиксировали 4525 смертей.

Больше всего новых больных нашли в Индии – 58 тысяч. Также 36 тысяч случаев заболевания подтвердили в США и 22 тысячи – в Бразилии.

 
Снимок экрана

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске

Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих

У Зеленского ответили Лукашенко: ложь и нагнетание

Видео, фото"Уходи!" В Минске и десятки тысяч человек вышли на акцию против Лукашенко

дополненоЛукашенко пугает, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет и станет на колени, как Украина

Лукашенко опять поговорил с Путиным: Россия обещает помощь

Все новости...
коронавирус
На Буковине не снижаются темпы распространения коронавируса
На Ровенщине отчитываются о антирекорде суточной заболеваемости COVID-19
Лукашенко упрекнул протестующих в отсутствии масок и дистанции
Последние новости
03:47
Пандемия: выздоровели уже 14,5 млн больных
02:39
Папа Римский прокомментировал протесты белорусов
01:47
На Буковине не снижаются темпы распространения коронавируса
00:56
ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси
00:21
видеоК границе с Беларусью едут автозаки Росгвардии – СМИ
00:20
На Ровенщине отчитываются о антирекорде суточной заболеваемости COVID-19
23:11
фотоНа здании КГГА вывесили флаг протестующих Беларуси
22:26
Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов – NBC
21:37
Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске
20:49
Новости экономики: ВВП-варранты, "Укрспирт", экономическая стратегия Украины
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!