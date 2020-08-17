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Бойовики жодного разу не відкрили вогонь по українських військових – ООС

Понеділок, 17 серпня 2020, 07:24
Бойовики жодного разу не відкрили вогонь по українських військових – ООС

16 серпня штаб не зафіксував ворожих обстрілів, але задокументував порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "16 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога".

Деталі: Російські найманці порушили домовленості ТКГ від 22 липня. Зокрема, біля тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

"Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу", – повідомили у штабі. 

Українська правда

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Теми: ООСДонбас
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