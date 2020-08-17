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Боевики ни разу не открыли огонь по украинским военных – ООС

Понедельник, 17 августа 2020, 07:24
Боевики ни разу не открыли огонь по украинским военных – ООС

16 августа штаб не зафиксировал вражеских обстрелов, но задокументировал нарушения договоренностей ТКГ.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "16 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага".

Детали: Российские наемники нарушили договоренности ТКГ от 22 июля. В частности, у временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

"С начала текущих суток, 17 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", – сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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