Боевики ни разу не открыли огонь по украинским военных – ООС

16 августа штаб не зафиксировал вражеских обстрелов, но задокументировал нарушения договоренностей ТКГ.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "16 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага".

Детали: Российские наемники нарушили договоренности ТКГ от 22 июля. В частности, у временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

"С начала текущих суток, 17 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", – сообщили в штабе.