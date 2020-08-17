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Мендель: Підпал авто журналістів – неприпустимий

Понеділок, 17 серпня 2020, 09:44
Мендель: Підпал авто журналістів – неприпустимий
Фото з Facebook

Прессекретар президента Юлія Мендель назвала ситуацію з підпалом авто програми "Схеми" цілковито неприпустимою, і додала, що Україна має захистити свободу слова.

Джерело: пост Мендель у Facebook

Пряма мова: "Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі "Схемами", – цілковито неприпустима".

Деталі: Прессекретар президента припустила, що вочевидь, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування.

Вона також додала, що за фактом підпалу відкрили кримінальне провадження.

Мендель також підкреслила, що "Україна має зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави".

Передісторія:

  • Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
  • Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини, якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність Андрія Портнова до цього.

Українська правда

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Теми: ЗМІПортновОфіс президента
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