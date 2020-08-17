Невідомі вночі спалили авто "Схем" – Ткач

Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Джерело: журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач у facebook

Пряма мова: "Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили".

Фото: Михайло Ткач

Деталі: За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою авто "KIA Cerato" – це "Королі доріг". Він стосувався того, як транспорт перших осіб держави порушує ПДР.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька додала, що подія трапилась о першій годині ночі, а машина відновленню не підлягає. Вона також повідомила, що на місці працює поліція.

"Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку де мешкає водій", – написав Ткач.

Фото: Михайло Ткач

Фото: Михайло Ткач

Чому це важливо: Восени минулого року заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов оприлюднив дані трьох автомобілів програми "Схеми: корупція в деталях" через підготовку розслідування щодо його зв’язків із чинною українською владою. Окрім цього, він також виставив персональні дані водія "Схем", зокрема домашню адресу, ім’я та прізвище. У свою чергу редакція програми розцінила це як тиск на команду.

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