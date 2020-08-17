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Невідомі вночі спалили авто "Схем" – Ткач

Понеділок, 17 серпня 2020, 06:14
Невідомі вночі спалили авто Схем – Ткач
Фото: Михайло Ткач

Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Джерело: журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач у facebook

Пряма мова: "Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили". 

 
Фото: Михайло Ткач

Деталі: За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою авто "KIA Cerato" – це "Королі доріг". Він стосувався того, як транспорт перших осіб держави порушує ПДР.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька додала, що подія трапилась о першій годині ночі, а машина відновленню не підлягає. Вона також повідомила, що на місці працює поліція

"Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку де мешкає водій", – написав Ткач. 

 
Фото: Михайло Ткач
 
Фото: Михайло Ткач

Чому це важливо: Восени минулого року заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов оприлюднив дані трьох автомобілів програми "Схеми: корупція в деталях" через підготовку розслідування щодо його зв’язків із чинною українською владою. Окрім цього, він також виставив персональні дані водія "Схем", зокрема домашню адресу, ім’я та прізвище. У свою чергу редакція програми розцінила це як тиск на команду. 

Передісторія: 

  • Зранку 8 серпня журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Пізніше поліція повідомила, що розпочала провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".
  • За два дні з моменту відкриття кримінального провадження щодо ймовірного прослуховування журналіста-розслідувача програми "Схеми" Михайла Ткача поліція один раз оглянула місце подій, але без використання спеціальної техніки. Проте, за допомогою викрутки, слідчий "знайшов" три отвори на горищі, що ведуть до помешкання журналіста.
  • Пізніше Ткач подав скаргу у прокуратуру через бездіяльність поліції. 
  • Останні розслідування Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІ
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