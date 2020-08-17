Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвал ситуацию с поджогом автомобиля программы "Схемы" полностью недопустимым, и добавила, что Украина должна защитить свободу слова.

Источник: пост Мендель в Facebook

Прямая речь: "Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", – полностью недопустимая".

Детали: Пресс-секретарь президента предположила, что очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, относительно которых были сняты расследования.

Она также добавила, что по факту поджога открыли уголовное производство.

Мендель также подчеркнула, что "Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства".

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