Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мендель: Поджог авто журналистов – недопустим

Понедельник, 17 августа 2020, 09:44
Мендель: Поджог авто журналистов – недопустим
Фото c Facebook

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвал ситуацию с поджогом автомобиля программы "Схемы" полностью недопустимым, и добавила, что Украина должна защитить свободу слова.

Источник: пост Мендель в Facebook

Прямая речь: "Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", – полностью недопустимая".

Детали: Пресс-секретарь президента предположила, что очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, относительно которых были сняты расследования.

Она также добавила, что по факту поджога открыли уголовное производство.

Мендель также подчеркнула, что "Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства".  

Предыстория: 

  • Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИПортновОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: