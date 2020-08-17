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Мендель: Поджог авто журналистов – не допустим

Понедельник, 17 августа 2020, 09:44
Фото c Facebook

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвал ситуацию с поджогом автомобиля программы "Схемы" полностью недопустимым, и добавила, что Украина должна защитить свободу слова.

Источник: пост Мендель в Facebook

Прямая речь: "Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", – полностью недопустимая".

Детали: Пресс-секретарь президента предположила, что очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, относительно которых были сняты расследования.

Она также добавила, что по факту поджога открыли уголовное производство.

Мендель также подчеркнула, что "Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства".  

Предыстория: 

  • Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому.

Украинская правда
Темы: СМИПортновОфис президента


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