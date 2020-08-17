Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал автомобіля журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" власними спогадами та запевненням, що за його президентства за критику влади не буде переслідувань чи залякувань.

Джерело: Зеленський у Telegram і Facebook

Пряма мова: "У грудні 2014-го неподалік палацу "Україна" невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців.

Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми".

Як президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене.

Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни. Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань

І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків "хлопці, ви дожартуєтесь" – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок.

Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування".

Деталі: Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ. Подія кваліфікована як умисне знищення або пошкодження майна. Призначено експертизи.