Зеленский о поджоге авто "Схем": Когда-то такое сделали с моей машиной

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" собственными воспоминаниями и заверением, что при его президентстве за критику власти не будет преследований или запугивания.

Источник: Зеленский в Telegram и Facebook

Прямая речь: "В декабре 2014-го неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников.

Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы".

Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне.

Убежден, что свобода слова – фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования

И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей на то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" – до прослушки, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок.

Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве какая бы то ни было критика власти влекла за собой преследование или запугивание".

Детали: Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля работника СМИ. Событие квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Назначены экспертизы.