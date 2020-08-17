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Зупинився металургійний велетень Білорусі - ЗМІ

Понеділок, 17 серпня 2020, 16:50

Білоруський металургійний завод у місті Жлобін припинив випуск продукції.

Джерело: TUT.BY

Деталі: За інформацією видання, працівники БМЗ повідомляють, що всі три печі зупинені, з них злили метал, "завод затих".

Пряма мова одного зі співробітників підприємства: "Печі зупинені під тиском робітників. Директор у себе, в цехах люди, нижчестояще керівництво і профком. Збір підписів під зверненням триває, 2 тисячі підписали".

 

Нагадаємо: Також усі шахти "Білоруськалію" припинили видобуток руди, працівники вимагають відставки Олександра Лукашенка і зміни президента.

Страйки і протести відбуваються на багатьох великих промислових підприємствах Білорусі.

Теми: Білорусьмітингивиробництво


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