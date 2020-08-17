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Зупинявся металургійний велетень Білорусі - ЗМІ

Понеділок, 17 серпня 2020, 16:50
Зупинявся металургійний велетень Білорусі - ЗМІ

Білоруський металургійний завод у місті Жлобін тимчасово припиняв випуск продукції.

Джерело: TUT.BY

Деталі: За інформацією видання, працівники БМЗ повідомляють, що всі три печі зупинені, з них злили метал, "завод затих".

Пряма мова одного зі співробітників підприємства: "Печі зупинені під тиском робітників. Директор у себе, в цехах люди, нижчестояще керівництво і профком. Збір підписів під зверненням триває, 2 тисячі підписали".

 

Деталі: Пізніше на БМЗ повідомили, що станом на 17:00 робота трьох печей була відновлена в штатному режимі.

Нагадаємо: Також усі шахти "Білоруськалію" припинили видобуток руди, працівники вимагають відставки Олександра Лукашенка і зміни президента.

Страйки і протести відбуваються на багатьох великих промислових підприємствах Білорусі.

Теми: Білорусьмітингивиробництво
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