Белорусский металлургический завод в городе Жлобин временно приостанавливал выпуск продукции.

Источник: TUT.BY

Детали: По информации издания, работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, "завод затих".

Прямая речь одного из сотрудников предприятия: "Печи остановлены под давлением рабочих. Директор у себя, в цехах люди, нижестоящее руководство и профком. Сбор подписей под обращением продолжается, 2 тысячи подписали".

Детали: Позднее на БМЗ сообщили, что по состоянию на 17:00 работа трех печей была восстановлена в штатном режиме.

Напомним: Также все шахты "Беларуськалия" прекратили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента.

Забастовки и протесты происходят на многих крупных промышленных предприятиях Беларуси.