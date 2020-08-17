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Останавливался металлургический гигант Беларуси – СМИ

Понедельник, 17 августа 2020, 16:50
Останавливался металлургический гигант Беларуси – СМИ

Белорусский металлургический завод в городе Жлобин временно приостанавливал выпуск продукции.

Источник: TUT.BY

Детали: По информации издания, работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, "завод затих".

Прямая речь одного из сотрудников предприятия: "Печи остановлены под давлением рабочих. Директор у себя, в цехах люди, нижестоящее руководство и профком. Сбор подписей под обращением продолжается, 2 тысячи подписали".

 

Детали: Позднее на БМЗ сообщили, что по состоянию на 17:00 работа трех печей была восстановлена в штатном режиме.

Напомним: Также все шахты "Беларуськалия" прекратили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента.

Забастовки и протесты происходят на многих крупных промышленных предприятиях Беларуси.

Темы: Беларусьмитингипроизводство
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