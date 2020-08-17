Остановился металлургический гигант Беларуси – СМИ
Понедельник, 17 августа 2020, 16:50
Белорусский металлургический завод в городе Жлобин прекратил выпуск продукции.
Источник: TUT.BY
Детали: По информации издания, работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, "завод затих".
Прямая речь одного из сотрудников предприятия: "Печи остановлены под давлением рабочих. Директор у себя, в цехах люди, нижестоящее руководство и профком. Сбор подписей под обращением продолжается, 2 тысячи подписали".
Напомним: Также все шахты "Беларуськалия" прекратили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента.
Забастовки и протесты происходят на многих крупных промышленных предприятиях Беларуси.