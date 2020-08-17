Штаб Тихановської закликав завдати Лукашенку "економічної шкоди"

Штаб білоруської опозиціонерки Світлани Тихановскої закликав до страйку, щоб довести нинішній владі, що повернення назад не буде.

Джерело: Звернення керівника штабу Світлани Тихановскої Марія Мороз

Пряма мова Мороз: "Тепер нам потрібно зробити наступний крок: допомогти владі, що уходить, усвідомити, що повернення назад не буде. Для них зрозуміла тільки мова сили і конкретної економічної шкоди.

Значить нам доведеться показати, що ми готовій завдати її їм. Для того, щоб жити в своїх палацах і мільйонних котеджах їм потрібні гроші. Для того, щоб звозити на провладний мітинг людей з райцентру їм потрібні гроші. Для того, щоб оплачувати ОМОН їм потрібні гроші. Врешті, ми повинні показати їм, що не будемо оплачувати все це зі своєї кишені".

"Вибирайте представника на своєму підприємстві. Він звертається в нашу координаційну раду Світлани Тихановської, який дасть інформацію як отримати допомогу".

Деталі: Мороз закликала білорусів не боятися і запевнила, що для тих хто збирається страйкувати уже збирають гроші у фонди порятунку.

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