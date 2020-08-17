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Штаб Тихановськои призвал нанести Лукашенко "экономический ущерб"

Понедельник, 17 августа 2020, 18:27

Штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.

Источник: Обращение руководителя штаба Светланы Тихановской Марии Мороз

Прямая речь Мороз: "Теперь нам нужно сделать следующий шаг: помочь уходящей власти осознать, что возврата назад не будет. Для них понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба.

Значит нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Для того, чтобы жить в своих дворцах и миллионных коттеджах им нужны деньги. Для того, чтобы свозить на провластный митинг людей из райцентра им нужны деньги. Для того, чтобы оплачивать ОМОН им нужны деньги. В конце концов, мы должны показать им, что не будем оплачивать все это из своего кармана".

"Выбирайте представителя на своем предприятии. Он обращается в наш координационный совет Светланы Тихановськои, который предоставит информацию, как получить помощь".

Детали: Мороз призвала белорусов не бояться и заверила, что для тех, кто собирается бастовать уже собирают деньги в фонды спасения.

Предыстория:

  • В понедельник ранее Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборы


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