Звільнили директора театру, який підтримав протестувальників у Білорусі

У Білорусі звільнили директора Купалівського театру, який брав участь у Марші Свободи, близько 50 співробітників театру написали заяви про звільнення на знак солідарності.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Про звільнення гендиректора Національного академічного театру імені Я. Купали Павла Латушка колективу повідомив представник Міністерства культури республіки.

Повідомляється, що актори на чолі з художнім керівником театру Миколою Пінігіним і завідуючою літературно-драматичним відділом Ольгою Бабковою (всього близько 50 осіб) пишуть заяви про відставку.

За словами Латушка, його звільнили за статтею 259 Трудового кодексу Білорусі, "яка фактично свідчить, що звільнення може відбуватися з ініціативи власника, навіть не з вини працівника".

Підтримати звільненого Латушко в театр прийшли кілька сотень людей, в тому числі поет Володимир Некляєв.

фото: Тетяна Недбай

Що передувало: Павло Латушко виступив проти насильства МВС Білорусі стосовно мітингувальників, закликав міністра Юрія Караєва піти у відставку і взяв участь в Марші свободи 16 серпня в Мінську.

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