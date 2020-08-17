Звільнили директора театру, який підтримав протестувальників у Білорусі
У Білорусі звільнили директора Купалівського театру, який брав участь у Марші Свободи, близько 50 співробітників театру написали заяви про звільнення на знак солідарності.
Джерело: "Радыё Свабода"
Деталі: Про звільнення гендиректора Національного академічного театру імені Я. Купали Павла Латушка колективу повідомив представник Міністерства культури республіки.
Повідомляється, що актори на чолі з художнім керівником театру Миколою Пінігіним і завідуючою літературно-драматичним відділом Ольгою Бабковою (всього близько 50 осіб) пишуть заяви про відставку.
За словами Латушка, його звільнили за статтею 259 Трудового кодексу Білорусі, "яка фактично свідчить, що звільнення може відбуватися з ініціативи власника, навіть не з вини працівника".
Підтримати звільненого Латушко в театр прийшли кілька сотень людей, в тому числі поет Володимир Некляєв.
Що передувало: Павло Латушко виступив проти насильства МВС Білорусі стосовно мітингувальників, закликав міністра Юрія Караєва піти у відставку і взяв участь в Марші свободи 16 серпня в Мінську.
Читайте також: Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі.
"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників
Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні
Передісторія:
- У Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти виконуючого обв'язки президента Олександра Лукашенка, якого звинувачують у масштабних фальсифікаціях результатів виборів 9 серпня.
- Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком республіки оголосив знову президентом.