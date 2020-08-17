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Уволен директор театра, который поддержал протестующих в Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 20:24

В Беларуси уволен директор Купаловского театра, участвовавший в Марше Свободы,около 50 сотрудников театра написали заявления об увольнении в знак солидарности.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Об увольнении гендиректора Национального академического театра имени Я. Купалы Павла Латушко коллективу сообщил представитель Министерства культуры республики.

Сообщается, что актеры во главе с художественным руководителем театра Николаем Пинигиным и заведующей литературно-драматическим отделом Ольгой Бабковой (всего около 50 сотрудников) пишут заявления об отставке.

По словам Латушко, его уволили по статье 259 Трудового кодекса Беларуси, "которая фактически гласит, что увольнение может происходить по инициативе собственника, даже не по вине работника".

Поддержать уволенного Латушко в театр пришли несколько сотен человек, в том числе поэт Владимир Некляев.

 
фото: татьяна Недбай

Что предшествовало: Павел Латушко выступил против насилия МВД Беларуси по отношению к митингующим, призвал министра Юрия Караева уйти в отставку и принял участие в Марше свободы 16 августа в Минске.

Темы: Беларусь


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