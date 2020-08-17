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"Інтер" розгромив "Шахтар" у півфіналі Ліги Європи

Понеділок, 17 серпня 2020, 23:48

Донецький "Шахтар" не зумів пробитися до фіналу Ліги Європи: у матчі 1/2 фіналу гірники були розгромлені італійським "Інтером" з рахунком 5:0.

Поєдинок пройшов у понеділок, 17 серпня, у німецькому Дюссельдорфі.

Перший тайм зустрічі не вийшов багатим не те, що на моменти, але навіть на удари у бік воріт. На 19-ій хвилині "Інтер" повів у рахунку. Після подачі з флангу Муатаро Мартінес переграв позиційно Сергія Кривцова і пробив ударом головою - 1:0. "Шахтар" у перші 45-ть хвилин так і не зумів щось створити біля воріт італійців. Була спроба пробити у Жуніора Мораєса з метрів десяти, але на випередження зіграв захисник синьо-чорних. Ще був удар Маркоса Антоніо - вище воріт.

"Інтер" окрім забитого голу також не турбував ворота "Шахтаря". Був лише удар Нікола Барелла, який взяв П`ятов.

На старті другого тайму м`яч у штрафному майданчику влучив у руку гравцю "Інтера", але рефері не помітив цей момент. На 49-й хвилині Давид Хочолава програє боротьбу Мартінесу та аргентинець не зумів перекинути П`ятова, що вийшов трохи далеко з воріт.

На 62-й хвилині у "Шахтаря" був перший момент біля воріт "Інтера". Мораєс з кількох метрів пробив прямо у воротаря італійців Саміра Хандановича. У наступній атаці "Шахтар" пропускає удруге. Після подачі кутового Даніло Д'амброзіо продавив Миколу Матвієнка і ударом головою робить рахунок  2:0.

На 74-й хвилині Мартінес робить рахунок 3:0. Помилка в центрі поля Тараса Степаненка призвела до швидкої контратаки, і Мартінес ударом майже з лінії штрафного пробив у кут воріт П`ятова. На 78-ій хвилині рахунок стає 4:0. Цього разу обрізка біля власного штрафного Євгенія Коноплянки і Ромен Лукаку ударом з метрів 13-ти знову пробиває П`ятова. Дубль Лукаку оформив на 84-ій хвилині, вкотре пробивши П`ятова - 5:0.

За весь матч у "Шахтаря" був один удар у площину воріт, а в їх суперника десять. 

У фіналі Ліги Європи у п`ятницю 21 серпня "Інтер" зустрінеться з іспанською "Севільєю".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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