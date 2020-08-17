"Интер" разгромил "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" не сумел пробиться в финал Лиги Европы: в матче 1/2 финала горняки были разгромлены итальянским "Интером" со счетом 5: 0.

Поединок прошел в понедельник, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе.

Первый тайм встречи не вышел богатым не то, что на моменты, но даже на удары в сторону ворот. На девятнадцатой минуте "Интер" повел в счете. После подачи с фланга Муатаро Мартинес переиграл позиционно Сергея Кривцова и пробил ударом головой - 1: 0.

"Шахтер" в первые 45 минут так и не сумел что-то создать у ворот итальянцев. Была попытка пробить у Жуниора Мораес метров с десяти, но на опережение сыграл защитник сине-черных. Еще был удар Маркоса Антонио - выше ворот.

"Интер" кроме забитого гола также не беспокоил ворота "Шахтера". Был только удар Никола Барелла, который взял Пятов.

На старте второго тайма мяч в штрафной попал в руку игроку "Интера", но рефери не заметил этот момент. На 49-й минуте Давид Хочолава проигрывает борьбу Мартинесу, но аргентинец не сумел перебросить Пятова, вышедшего из ворот.

На 62-й минуте у "Шахтера" был первый момент возле ворот "Интера". Мораес с нескольких метров пробил прямо во вратаря итальянцев Самира Хандановича. В следующей атаке "Шахтер" пропускает во второй раз. После подачи углового Д'Амброзио продавил Николая Матвиенко и ударом головой делает счет 2: 0.

На 74-й минуте Мартинес увеличивает счет до 3: 0. Ошибка в центре поля Тараса Степаненко привела к быстрой контратаке, и Мартинес ударом почти с линии штрафной пробил в угол ворот Пятова. На семьдесят восьмой минуте счет становится 4: 0. На этот раз обрезка у своей штрафной Евгения Коноплянки и Ромен Лукаку ударом метров с 13-ти снова пробивает Пятова. Дубль Лукаку оформил на восемьдесят четвёртой минуте, еще раз пробив Пятова - 5: 0.

За весь матч у "Шахтера" был один удар в створ ворот, а у их соперника десять.

В финале Лиги Европы в пятницу 21 августа "Интер" встретится с испанской "Севильей".