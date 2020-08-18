У світі вже 22 млн випадків коронавірусу

Число зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус наразі складає 22 мільйони 36 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За останніми даними, одужали від коронавірусної інфекції вже 14,7 млн. Водночас померли від ускладнень майже 777 тисяч хворих.

17 серпня COVID-19 підтвердили у 191 тисячі осіб. Це вперше за декілька тижнів, коли кількість нових випадків становить менше 200 тисяч.

В Індії виявили 54 тисячі хворих, у США – 40,5 тисяч, у Бразилії – 23 тисячі, у Колумбії – більше 8 тисяч, у Росії – майже 5 тисяч.

У понеділок померли 4083 особи, у яких діагностували коронавірус.

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