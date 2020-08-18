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В мире уже 22 млн случаев коронавируса

Вторник, 18 августа 2020, 04:18
В мире уже 22 млн случаев коронавируса

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом на данный момент составляет 22 миллиона 36 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: По последним данным, выздоровели от коронавирусной инфекции уже 14,7 миллионов. В то же время умерли от осложнений почти 777 тысяч больных.

17 августа COVID-19 подтвердили у 191 тысячи человек. Это впервые за несколько недель, когда количество новых случаев составляет меньше 200 тысяч.

В Индии обнаружили 54 тысячи больных, в США – 40,5 тысяч, в Бразилии – 23 тысячи, в Колумбии – более 8 тысячи, в России – почти 5 тысяч.

В понедельник умерли 4083 человека, у которых диагностировали коронавирус.

 
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Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус
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