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ООС: на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл

Вівторок, 18 серпня 2020, 07:26

17 серпня російські найманці вели обстріли з підствольного гранатомету біля Водяного. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Водночас, поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомету. Один неприцільний постріл був провокативним та не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували".

Деталі: Також біля Водяного бойовики облаштовували позиції у бік наших підрозділів. 

Загалом, за минулу добу, штаб зафіксував 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСДонбас
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