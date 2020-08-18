Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл

Вівторок, 18 серпня 2020, 07:26

17 серпня російські найманці вели обстріли з підствольного гранатомету біля Водяного. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Водночас, поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомету. Один неприцільний постріл був провокативним та не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували".

Деталі: Також біля Водяного бойовики облаштовували позиції у бік наших підрозділів. 

Загалом, за минулу добу, штаб зафіксував 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоУ білоруському місті державне ТБ транслювало протести

"Інтер" розгромив "Шахтар" у півфіналі Ліги Європи

Новини 17 серпня: Білорусь та Лукашенко, підпал авто "Схем"

фотоПідпал авто "Схем": Аваков провів зустріч "off the record"

Щонайменше 5 людей загинуло на протестах у Білорусі - звіт правозахисників

Уряд обмежить допуск хасидів до Умані на свято Рош га-Шана

Усі новини...
ООС
Бойовики жодного разу не відкрили вогонь по українських військових – ООС
ООС: На всіх ділянках фронту спостерігається тиша
ООС: обстрілів з боку противника не зафіксовано 
Останні новини
08:00
Головні новини понеділка і ночі:  Лукашенко і вибори, підпал авто "Схем"
07:45
Мішель Обама назвала Трампа "неправильним" президентом
07:26
ООС: на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл
06:35
В ОБСЄ хочуть відвідати Білорусь для перемовин із владою та опозицією
05:15
Канада закликала провести нові вибори у Білорусі
04:18
У світі вже 22 млн випадків коронавірусу
03:21
ФотоУ білоруському місті державне ТБ транслювало протести
02:30
Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19
01:34
Влада заперечує смерть п’яти протестувальників у Білорусі
00:53
ФотоТисячі людей вимагали звільнення затриманих під СІЗО у Мінську
Усі новини...