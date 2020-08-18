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ООС: на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел

Вторник, 18 августа 2020, 07:26

17 августа российские наемники вели обстрелы из подствольного гранатомета у Водяного.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Вместе с тем, около Водяного в послеобеденное время зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли".

Детали: Также у Водяного боевики обустраивали позиции в сторону наших подразделений.

В общем, за прошедшие сутки, штаб зафиксировал 2 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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