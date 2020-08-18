Правозахисники виступають за скасування обмеження роботи КПВВ на адмінкордоні з Кримом

Представники правозахисних організацій "Крим SOS", "Кримська правозахисна група" і "Української Гельсінської спілки з прав людини" виступають за скасування постанови Кабінету міністрів про обмеження роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адмінкордоні зі тимчасово окупованим Росією Кримом.

Джерело: представник УГСПЛ Анна Рассамахіна в ході брифінгу у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ідеальний варіант - скасувати розпорядження №979-р і прийняти іншу нормативну базу, яка б законними методами, з дотриманням принципів права врегулювала питання перетину КПВВ".

Деталі: Рассамахіна також розповіла, які ключові позиції необхідно прописати в новому документі. Так, на думку правозахисників, слід чітко прописати гуманітарні підстави для перетину кордону, перелік документів, які підтверджують гуманітарні підстави, дозвіл персони, яка надає ці документи, на використання її персональних даних або даних членів її сім'ї, до яких вона їде, прозору процедуру прийняття рішень, а також можливість оскаржити це рішення.

Правозахисниця підкреслює, що на даний момент громадяни можуть оскаржити рішення Держприкордонслужби України про недопуск їх на тимчасово окуповану територію Криму, проте тільки в судовому порядку.

За її словами, звільнення від самоізоляції осіб, які їдуть транзитом через територію України - теж важлива і наболіла тема, звільнення від самоізоляції людей, які їдуть на похорон близьких і на лікування в стаціонар, "тому що це безглуздо - вимагати самоізоляцію у людей, які і так будуть перебувати в лікарні, і можуть там зробити тест на коронавірус".

У свою чергу координатор "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник звернулася до президента України Володимира Зеленського та Офісу президента із закликом пояснити людям обґрунтованість підстав обмеження перетину КПВВ.

За її словами, держава не провела комунікацію з кримчанами і не пояснила їм мотив введення обмежень на КПВВ.

Що передувало: 8 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове припинення до кінця літа роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом. Воно спрямоване на запобігання поширенню на території України COVID-19.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до уряду з проханням відновити роботу пунктів пропуску на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, закритих через карантин.