Правозащитники выступают за отмену ограничения работы КПВВ на админгранице с Крымом

Представители правозащитных организаций "Крым SOS", "Крымская правозащитная группа" и "Украинского Хельсинкского союза по правам человека" выступают за отмену постановления Кабинета министров об ограничении работы контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице со временно оккупированным Россией Крымом.

Источник: представитель УХСПЧ Анна Рассамахина в ходе брифинга во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Идеальный вариант - отменить распоряжение №979-р и принять другую нормативную базу, которая бы законными методами, с соблюдением принципов права урегулировала вопрос пересечения КПВВ".

Детали: Рассамахина также рассказала, какие ключевые позиции необходимо прописать в новом документе. Так, по мнению правозащитников, следует четко прописать гуманитарные основания для пересечения границы, перечень документов, которые подтверждают гуманитарные основания, разрешение персоны, которая предоставляет эти документы, на использование ее персональных данных или данных членов ее семьи, к которым она едет, прозрачную процедуру приятия решений, а также возможность обжаловать это решение.



Правозащитница подчеркивает, что на данный момент граждане могут обжаловать решение Госпогранслужбы Украины о не допуске их на временно оккупированную территорию Крыма, однако только в судебном порядке.



По ее словам, освобождение от самоизоляции лиц, которые едут транзитом через территорию Украины - тоже важная и наболевшая тема, освобождение от самоизоляции людей, которые едут на похорон близких и на лечение в стационар, "потому что это бессмысленно - требовать самоизоляцию у людей, которые и так будут находиться в больнице, и могут там сделать тест на коронавирус".



В свою очередь координатор "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник обратилась к президенту Украину Владимиру Зеленскому и Офису президента с призывом объяснить людям обоснованность оснований ограничения пересечения КПВВ.



По ее словам, государство не провело коммуникацию с крымчанами и не объяснило им мотив введения ограничений на КПВВ.

Что было ранее: 8 августа Кабинет министров принял решение о временном прекращении до конца лета работы КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к правительству с просьбой возобновить работу пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом, закрытых из-за карантина.