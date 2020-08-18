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Лукашенко звинуватив своїх противників у спробі захоплення влади

Вівторок, 18 серпня 2020, 17:29

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, назвав створення опозицією координаційної ради спробою захоплення влади в країні.  

Джерело: Державне білоруське видання "Белта", яке цитує Лукашенка

Пряма мова: "Новий елемент - це спроба заколисати владу, і особливо силові структури: "ми мирні, ми хороші, розумієте, ми вже не хочемо протистояння". Це так і не так. Це ширма. Якщо зазирнути за неї, ви бачите, що відбувається".

"Вони (опозиція – ред.) нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато, ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають".

"Тому я хочу попередити тих, хто увійшов в цей штаб, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але виключно за Конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови".

Деталі: Лукашенко також сказав, що до цієї ради входять "колишні, скривджені, які колись були у владі, і відверто відв'язні нацисти".

Передісторія:

  • Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради для трансферу влади в Білорусі.  
  • До складу Координаційної ради вже увійшли нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, правозахисник Алесь Беляцкий, соратниця Тихановскої Марія Колесникова та інші.

Теми: ЛукашенковибориБілорусь


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