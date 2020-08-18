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Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти

Вторник, 18 августа 2020, 17:29

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, оценил создание оппозицией координационного совета, как попытку захвата власти в стране.

Источник: Государственное белорусское издание "Белта", которое цитирует Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит".

"Они (оппозиция – ред.) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями".

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы".

Детали: Лукашенко также сказал, что в этот совет входят "бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты".

Предыстория:

  • Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська инициировала создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси.
  • В состав Координационного совета уже вошли нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, соратница Тихановской Мария Колесникова и другие.

Темы: ЛукашенковиборыБеларусь


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