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Опозиція в Білорусі хоче перевиборів і мирної передачі влади

Вівторок, 18 серпня 2020, 20:29
Опозиція в Білорусі хоче перевиборів і мирної передачі влади

Координаційна рада білоруської опозиції виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.

Джерело: Інтерфакс-Мінськ

Деталі: Координаційна рада білоруської опозиції провела у вівторок пресконференцію, на якій було заявлена вимога провести чесні перевибори. Зокрема член ради Марія Колесникова заявила, що частина бюлетенів знищена, а тому перерахунок голосів технічно неможливий.

Крім того, довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова заявила, що координаційна рада білоруської опозиції не ставить перед собою мету захоплення влади.

Вона зазначила, що рада діє в дусі виборчої програми Тихановської - вихід на проведення відкритих перевиборів і досягнення порозуміння в суспільстві.

Пряма мова Ковалькової: "Координаційна рада створюється з ініціативи Світлани Тихановської з метою організації передання влади і забезпечення порозуміння в суспільстві. Вона не ставить перед собою мету захоплення влади".

Передісторія:

  • Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська ініціюваластворення координаційної ради для трансферу влади в Білорусі.  
  • До складу Координаційної ради вже увійшли нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, правозахисник Алесь Беляцкий, соратниця Тихановскої Марія Колесникова та інші.
  • Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, назвав створення опозицією координаційної ради спробою захоплення влади в країні.

Теми: Білорусьвибори
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