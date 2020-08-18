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Оппозиция в Беларуси хочет перевыборов и мирной передачи власти

Вторник, 18 августа 2020, 20:29

Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.

Источник: Интерфакс-Минск

Детали: Координационный совет белорусской оппозиции провела во вторник пресс-конференцию, на которой было заявлено требование провести честные перевыборы. В частности член совета Мария Колесникова заявила, что часть бюллетеней уничтожена, а потому пересчет голосов технически невозможен.

Кроме того, доверенное лицо Светланы Тихановськой Ольга Ковалькова заявила, что координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захвата власти.

Она отметила, что совет действует в духе избирательной программы Тихановськой - выход на проведение открытых перевыборов и достижения согласия в обществе.

Прямая речь Ковальков: "Координационный совет создается по инициативе Светланы Тихановськой с целью организации передачи власти и обеспечения взаимопонимания в обществе. Она не ставит перед собой цель захвата власти".

Предыстория:

  • Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська инициировала создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси.
  • В состав Координационного совета уже вошли нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, соратница Тихановской Мария Колесникова и другие.
  • Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, оценил создание оппозицией координационного совета, как попытку захвата власти в стране.

Темы: Беларусьвиборы


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