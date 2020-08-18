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ПСЖ став першим фіналістом Ліги Чемпіонів

Вівторок, 18 серпня 2020, 23:58
ПСЖ став першим фіналістом Ліги Чемпіонів

Французький ПСЖ пробився до фіналу Ліги Чемпіонів. У поєдинку 1/2 фіналу ПСЖ розгромив німецький РБ "Лейпциг" з рахунком 3:0.

Матч пройшов у вівторок 18 серпня у Ліссабоні.

Зі стартових хвилин французи отримали перевагу у контролі м`яча і вже на шостій хвилині після удару Неймара м`яч влучає у штангу. Ще принаймні двічі Неймар в першому таймі був близький до забитого м`яча. Одного разу знову була стійка воріт та ще в одному моменті м`яч пролетів поруч зі штангою.

На 13-й хвилині ПСЖ повів у рахунку. Після подачі стандарту Маркіньйос ударом головою пробиває ворота "Лейпцига" - 1:0. На 25-й хвилині був єдиний момент і в "Лейпцига", але удар Юссуфа Поульсена був трохи не влучним.

На 42-й хвилині рахунок стає 2:0. Воротар "Лейпцига" помилився при вибиванні м`яча і в результаті Ді Марія забиває у кут воріт з кількох метрів - 2:0. На 56-й хвиині після пасу з флангу Хуан Бернат робить рахунок 3:0, і це вже був вирок для німецької команди.

У завершальні хвилини ПСЖ міг зробити рахунок більш розгромним, але "Лейпциг" вже виручав їх голкіпер Петер Гулачі. Для ПСЖ це перший в історії вихід до фіналу Ліги Чемпіонів. Суперник французької команди визначиться у середу 19 серпня, у матчі "Баварії" та "Ліона".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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