ПСЖ стал первым финалистом Лиги Чемпионов

Французский ПСЖ пробился в финал Лиги Чемпионов. В поединке 1/2 финала ПСЖ разгромил немецкий СБ "Лейпциг" со счетом 3:0.

Матч прошел во вторник 18 августа в Лиссабоне.

Со стартовых минут французы получили преимущество в контроле мяча и уже на шестой минуте после удара Неймара мяч попадает в штангу. Еще как минимум дважды Неймар в первом тайме был близок к забитому мячу. Один раз снова была стойка ворот и еще в одном моменте мяч пролетел рядом со штангой.

На 13-й минуте ПСЖ повел в счете. После подачи стандарта Маркиньос ударом головой пробивает ворота "Лейпцига" - 1:0. На 25-й минуте был единственный момент и у "Лейпцига", но удар Юссуфа Поульсена был немного не точным.

На 42-й минуте счет становится 2:0. Вратарь "Лейпцига" ошибся при выбивании мяча и в результате Ди Мария забивает в угол ворот с нескольких метров - 2:0. На 56-й минуте после паса с фланга Бернат делает счет 3:0, и это был приговор для немецкой команды.

В заключительные минуты ПСЖ мог сделать счет более разгромным, но "Лейпциг" уже выручал их голкипер Петер Гулачи. Для ПСЖ это первый в истории выход в финал Лиги Чемпионов. Соперник французской команды определится в среду 19 августа, в матче "Баварии" и "Лиона".