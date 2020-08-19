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Коронавірус в Чернівецькій області: 42 людини одужали, 154 захворіли

Середа, 19 серпня 2020, 00:19

18 серпня в Чернівецькій області зафіксували 154 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 42 пацієнтів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Людське життя – найбільша цінність. Натомість у боротьбі з коронавірусом ми вже втратили 243 буковинців. Чи достатня це цифра, аби зрозуміти серйозність ситуації? Судячи із щоденних високих показників захворюваності – ні.

Тому знову мушу наголошувати – не сподівайтеся на везіння, не тіште себе думкою, що вірус обмине вас і вашу родину. Краще зробіть усе необхідне, щоб убезпечити себе".

Деталі: Всього 18 серпня в лабораторії досліди 752 зразки.

 

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Що передувало: 15 серпня в області виявили рекордну кількість нових заражень – 183 випадки.

Теми: коронавірус


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