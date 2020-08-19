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Коронавирус в Черновицкой области: 42 человека выздоровели, 154 заболели

Среда, 19 августа 2020, 00:19
Коронавирус в Черновицкой области: 42 человека выздоровели, 154 заболели

18 августа в Черновицкой области зафиксировали 154 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этого день 42 пациента.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Человеческая жизнь - самая большая ценность. Зато в борьбе с коронавируса мы уже потеряли 243 буковинцев. Достаточна эта цифра, чтобы понять серьезность ситуации? Судя по ежедневных высоких показателей заболеваемости - нет.

Поэтому снова должен подчеркивать - не надейтесь на везение, не тешьте себя мыслью, что вирус обойдет вас и вашу семью. Лучше сделайте все необходимое, чтобы обезопасить себя".

Детали: Всего 18  августа в лаборатории исследовали 752 образца.

 

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Что предшествовало: 15 августа в области обнаружили рекордное количество новых заражений – 183 случая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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