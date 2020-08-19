Лукашенко упевнений, що влада "не захиталася" і має на кого опертися  

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявляє, що його владі є на кого опертися і вона не "захиталася".

Джерело: Державне інформагентство "Белта", яке цитує Лукашенка із засідання Ради безпеки Білорусі

Пряма мова: "Ми абсолютно не самі… Я дуже добре обізнаний про ці акції (масштабні протестні акції пройшли напередодні по всій Білорусі – ред.). Люди заявляли свою позицію. Хочу ще раз підкреслити: якщо хтось думає, що тут влада похилилася і захиталася, помиляєтеся. І хочу сказати, що владі є на кого опертися. Тому ми не злякаємось. Ми свій шлях пройдемо так, як слід".

"Ті, хто сьогодні, особливо за кордоном (це вже явно видно), шашки точить, отримає серйозну відсіч. Це не голослівно. Уже в Гродно вивішують польські прапори. Це неприпустимо. І подібні речі будуть зупинені кардинальним чином".