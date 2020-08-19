Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко упевнений, що влада "не захиталася" і має на кого опертися  

Середа, 19 серпня 2020, 13:03

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявляє, що його владі є на кого опертися і вона не "захиталася".

Джерело: Державне інформагентство "Белта", яке цитує Лукашенка із засідання Ради безпеки Білорусі

Пряма мова: "Ми абсолютно не самі… Я дуже добре обізнаний про ці акції (масштабні протестні акції пройшли напередодні по всій Білорусі – ред.). Люди заявляли свою позицію. Хочу ще раз підкреслити: якщо хтось думає, що тут влада похилилася і захиталася, помиляєтеся. І хочу сказати, що владі є на кого опертися. Тому ми не злякаємось. Ми свій шлях пройдемо так, як слід".

"Ті, хто сьогодні, особливо за кордоном (це вже явно видно), шашки точить, отримає серйозну відсіч. Це не голослівно. Уже в Гродно вивішують польські прапори. Це неприпустимо. І подібні речі будуть зупинені кардинальним чином".

Читайте також Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Передісторія:

  • У середу у військовому госпіталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов, який 11 серпня отримав вогнепальне поранення в голову в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Лукашенко
У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: