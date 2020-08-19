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Лукашенко уверен, что власть "не зашаталась" и есть на кого опереться

Среда, 19 августа 2020, 13:03

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявляет, что его власти есть на кого опереться и она не "зашаталась".

Источник: Государственное информагентство "Белта", которое цитирует Лукашенко с заседания Совета безопасности Беларуси

Прямая речь: "Мы абсолютно не одни... Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следуе".

"Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом".

Предистория:

  • В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Темы: ЛукашенкоБеларусь


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